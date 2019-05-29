Михеил Саакашвили прилетел в Украину

Самолет с экс-президентом Грузии, Михеилом Саакашвили в 17.35 приземлился в аэропорту Борисполь. Трансляцию возвращения политика ведет “Громадське“.

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В ожидании Саакашвили в терминале собралось множество его сторонников. Среди встречающих – советский диссидент, бывший депутат Верховной Рады Степан Хмара.

Стоит отметить, что в Украину политик прилетел рейсом с Варшавы. Встречающие показывают невероятную радость прилёту Саакашвили, некоторые пытаются прорваться с толпы для того, что бы обнять экс-губернатора Одесской области.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Также стало известно, что партия “Рух новых сил” Михеила Саакашвили будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров “Руха новых сил” Давид Сакварелидзе.

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