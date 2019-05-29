Зараз в Україні ми бачимо контрреволюцію, – політолог

Політолог Олеся Яхно попереджає про контрреволюцію, яка, на її думку, зараз відбувається в Україні

В ефірі “5 каналу”, присвяченого темі перевиборів до Верховної Ради України, політичний експерт Олеся Яхно розповіла про можливу контрреволюцію в реформах.

“Зараз в Україні ми бачимо контрреволюцію, тому що, фактично, під новим і нібито запитом на нове, ми бачимо повернення старого”, – сказала експерт.

Вона вважає, що конкретні зміни, на які Україна отримує міжнародну фінансову допомогу, подобаються не всім олігархам. Адже не всі вони є відкритими і “чистими” перед законом в інших країнах.

“Тому ризик відкату, він є. Але це було б не так критично, якби в нас не було війни і не було зовнішніх загроз…” – сказала Яхно.

Якісні зміни в державі можуть бути загальмовані також через популізм і відсутність чітких програмних положень у нового президента і його партії, вважає експерт.

“Реально, такої програми і позиції немає. І просто домінуватимуть інстинкти, навіть не інтереси, а інстинкти окремих суб’єктів: олігархів, чи окремих політиків”, – відзначила Яхно.

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Замість програми і пояснень про реальні кроки Зе-команди, за словами Яхно, оцінку політичним процесам дає Ігор Коломойський.

Нагадаємо,що Німеччина виділила Україні 82 млн євро на реформи.

Джерело: 5 канал

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