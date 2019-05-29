Керувати «Межигір’ям» довірили екс-помічника нардепа Мураєва

Через півроку проведення конкурсу Агентство з розшуку та менеджменту активів визначився з керуючим заарештованої резиденції побіжного екс-президента України Віктора Януковича.

За підсумками конкурсу на право управління резиденцією «Межигір’я» перейшло до ТОВ «Скомпани». На відповідне право також претендувала громадська організація «Національний парк України «Межигір’я» – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, і приватний підприємець «Гаянський Геннадій Григорович», який у Facebook називає себе журналістом.

«Скомпани» була створена в 2015 році зі статутним капіталом в один мільйон гривень. Директором фірми є Олексій Вороненко, який раніше був помічником позафракційного нардепа Євгена Мураєва, екс-члена партії «Опозиційний блок». У 2014 році Вороненко балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.

Денис Тарахкотелик, лідер активістів, які управляють «Межигір’ям» з 2014 року, сказав у коментарі Українській правді, що результати конкурсу, швидше за все, будуть оскаржені.