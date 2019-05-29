Укроборонпром: Міноборони зриває виробництво бронетехніки

На державному підприємстві «Житомирський бронетанковий завод» була припинена робота цеху з виготовлення корпусів БТР-4.

Ситуація, що склалася, пов’язана з проблемою в сфері стандартизації в ОПК. Її рішення вимагає скоординованих дій Верховної Ради України та ряду державних органів. «Укроборонпром» неодноразово підкреслював критичності цього питання для всіх підприємств галузі, як державної, так і приватної форми власності.

В держконцерні звертають увагу на абсурдність ситуації. Справа в тому, що бронесталь, з якої виробляються бойові машини в США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнані непридатними для української бронетехніки.

У зв’язку з цим «Укроборонпром» наполягає на якнайшвидшому вирішенні проблеми стандартизації, а саме допуск у внутрішнє виробництво імпортної бронестали, так як від цього залежить серійне виробництво нових бойових машин для української армії.