Журналісти встановили, звідки у партії «Слуга народу» багатомільйонний капітал

У 2019 році президентська партія «Слуга народу» отримала від українців 26 млн грн і 2 млн — від новоствореної громадської організації.

У 2016 році була заснована «Партія рішучих змін». У грудні 2017 року новим головою партії став Іван Баканов, після чого політсила отримала нову назву «Слуга народу».

У 2018 році перший внесок партії на суму 4600 гривень зробив засновник адвокатського бюро «Качура Лоерс». До кінця 2018 року на рахунок партії надійшло ще 435 000 гривень від п’яти осіб, серед яких співробітники юридичних компаній, зокрема, «Катеринчук, Моор і партнери» і «Хиллмонт Партнерс». Одним із спонсорів став колишній помічник народного депутата Миколи Катеренчука Сергій Нижній. Свій внесок в бюджет політсили зробили директор «Качура Лоерс» і землячка Зеленського Світлана Пещанская.

Керівник виборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявляв, що більшу частину бюджету політсили складають «невеликі внески фізосіб». У звіті партії за перший квартал 2019 року зазначено, що гроші на рахунок перерахували 30 фізосіб, при цьому ті ж люди в один день робили по 2-3 платежу, а через деякий час повторювали переклад.

Приміром, житель Києва Андрій Сорочка перевів на рахунок партії 1,6 мільйона гривень. Аналогічну суму «пожертвував» Олег Паньків, а Катерина Кириченко з Чернігова віддала майже 1,3 мільйона гривень. У грудні 2018 року була зареєстрована громадська організація «Ліга волонтерів», яка перерахувала на рахунок партії Зеленського 2 мільйони гривень.

Під час виборчої кампанії «Слуга народу» внесла грошову заставу за кандидата Зеленського в Центральну виборчу комісію — 2,5 мільйона гривень, а також виплатила 13,2 мільйона гривень у виборчий фонд кандидата на пост президента. Політсила також взяла на себе бухгалтерські послуги адвокатського бюро «Качура Лоерс» — 50 тис. грн. І віддала 330 тис. за користування приміщенням компанії «Киностолица», яка входить в групу «95 Квартал».

Партія користується декількома офісами в Києві, а також по одному в Харкові та Кривому Розі. За оренду київської нерухомості у першому кварталі поточного року партія заплатила 570 тисяч гривень, при цьому приміщення в Кривому Розі та Харкові обходяться партії в 36 92 тисяч гривень відповідно.