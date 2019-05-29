Экс-регионалы воссоединятся для участия в досрочных выборах в парламент

Партия Оппозиционный блок может воссоединится в самое ближайшее время для участия в досрочных выборах в парламент. Об этом сообщило издание LIGA.net.

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“Переговоры близки к завершению. Ориентировочно 5 июня в Киеве должен состояться объединительный съезд”, – сообщил собеседник в группе Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина.

Еще 26 мая нардеп Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 подтвердил, что сейчас идут переговоры о воссоединении. “Участие в них (переговорах, – ред.) принимаю я, Вадим Новинский. А вот Ринат Ахметов, несмотря на заявления прессы, в переговорах не участвует”, – отметил нардеп.

По словам источника, группа олигарха Рината Ахметова согласилась на поход на выборы вместе с эк-главой АП Виктором Медведчуком. На данный момент одним из ключевых нерешенных задач остается вопрос квот. Предварительно, переговоры идут о том, что каждая из трех групп получает треть мест в общем списке.

Источник из близкого окружения Ахметова сообщил, что вероятность воссоединения Оппоблока “очень высока”. “Инициаторами этого процесса были Бойко и Левочкин”, – отметил собеседник в группе Ахметова. По его словам, вероятнее всего партия пойдет на выборы под названием Оппозиционная платформа.

В Оппоблоке считают, что воссоединение позволит им рассчитывать на очень хороший результат на досрочных выборах. “При помощи мажоритарщиков мы вполне можем сформировать фракцию из 80-90 депутатов”, – считает источник в группе Ахметова.

В свою очередь, в Оппоблоке также рассчитывают, что часть мажоритарщиков, которые думают баллотироваться от партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, сделают свой выбор в пользу Оппоблока и присоединятся ко фракции в новом созыве.

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