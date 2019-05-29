Підземні багаторівневі паркінги можна будувати в громадських будівлях з 1 червня

З 1 червня вступили в дію державні будівельні норми В.2.2-9:2018 «Громадські будинки і споруди. Основні положення». Зокрема, в документі прописана можливість та вимоги до проектування багаторівневих підземних автостоянок в громадських будинках. Так, вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки можуть проектуватися до 5 поверхів, тоді як автоматизовані підземні паркінги можуть мати до 9 поверхів.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Нестача паркомісць у великих містах, біля великих громадських закладів – завжди проблема. І створення зручних підземних паркінгів, особливо багаторівневих, під такими закладами могло би стати вирішенням питання. До цього проектування багаторівневих підземних автостоянок не було унормовано в будівельних нормах. Зараз ми це передбачили», — зазначив він.

Згідно з новими ДБН, допускається проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів включно згідно з Рекомендаціями щодо забезпечення протипожежного захисту підземних автостоянок до 5 поверхів включно. А автоматизовані підземні автостоянки — до 9 поверхів включно. При цьому, підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.

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Крім того, в‘їзди і виїзди з підземних і підземно-надземних гаражів повинні бути віддалені від вікон житлових будинків і приміщень громадського призначення з постійним перебуванням людей, а також ділянок шкіл, інтернатів, оздоровчих та дошкільних закладів згідно з вимогами ДБН «Планування і забудова територій».

Вентиляційні шахти підземних і підземно-наземних автостоянок повинні передбачатися згідно з вимогами ВСН «Підприємства з обслуговування автомобілів» та ДБН «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

За словами Парцхаладзе, прийняті зміни дозволять:

— збільшити кількість паркомісць, які можуть проектуватися в складі громадських закладів;

— заощадити простір на організацію таких парковок;

— підвищити комфорт відвідувачів, які користуються індивідуальним транспортом.

Нові ДБН розроблені ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» на заміну ДБН з 2009 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Джерело: Мінрегіон України

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