“Слуга народу” проводить відбір кандидатів у депутати на округах

Партія “Слуга народу” оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради України, повідомляє Інтерфакс.

“Основним критерієм відбору є порядність, чесність і відповідальність. Він триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили: https://sluganarodu.ua/join”, – повідомляє в середу прес-служба партії.

У “Слузі народу” зазначають, що кандидат від партії – це “порядна людина, яка вміє слухати та розуміти проблеми людей, виконує свої обіцянки”.

“Він патріот, здатний працювати в команді, має лідерські здібності та інтелектуальні якості, він відкритий, вихований, готовий діджиталізувати суспільство й підтримувати курс президента. Ви саме такий? Приєднуйтеся до партії “Слуга народу”, – йдеться у зверненні до претендентів.

Охочі стати кандидатами в депутати мають заповнити розширену анкету, зазначивши детальну інформацію про себе. Зокрема, необхідно відправити відеорезюме й запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

Анкети розглянуть і визначать гідних претендентів, які зможуть представляти партію “Слуга народу” в мажоритарних округах. Інформацію про можливих кандидатів ретельно вивчать і перевірять.

Також прихильникам команди Зеленського пропонують стати учасником партії та зайнятися додатковою діяльністю в рамках політичної сили: бути волонтером у штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.

“Ми кардинально змінюємо політичну систему. Сучасний політик повинен мати великі амбіції, високі цінності й відповідати головному принципу партії “Депутат – слуга народу”. Ми шукаємо гідних людей, які підтримають курс команди. Тільки такі будуватимуть країну й відповідатимуть перед громадянами. Змінимо країну разом!” – зазначають у партії.

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