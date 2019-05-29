Шишка з Нацполиции Дмитро Бут приховав накрадене в декларації: подробиці

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму черговому засіданні прийняв рішення про затвердження результатів перевірки декларації заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Бута Дмитра Сергійовича 2015 року.

Уповноважені особи НАЗК встановили, що підстави для притягнення суб’єкта декларування до адміністративної або кримінальної відповідальності відсутні. Також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

У той же час, за результатами перевірки встановлено, що Дмитро Бут при подачі декларації 2015 року порушив вимоги частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, суб’єкт декларування не вказав у розділі 5 декларації відомості про цінне рухоме майно (собаку), вартість якої перевищує встановлений поріг декларування — 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Також в декларації не відображені дані щодо вартості об’єктів нерухомості, 2 квартир, 2 гаражів, що належать члену його сім’ї. За даними суб’єктом декларування поясненням, інформація про вартість цих об’єктів нерухомості відсутній у зв’язку з їх відчуженням і припиненням у члена сім’ї права власності на них в 2016 році.

За рішенням НАЗК, Дмитру Буту буде надана можливість подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 2015 року достовірними відомостями.

Нагадаємо, що підставою для настання кримінальної відповідальності згідно зі статтею 368-2 Кримінального кодексу України є придбання з 26 квітня 2015 особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, а так само передача їм таких активів іншій особі.

НАЗК здійснювало повну перевірку декларації на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 50 Закону України «Про запобігання корупції», — за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей.