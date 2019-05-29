Порошенка можуть викликати на допит у справі про зникнення обладнання із ситуаційної кімнати

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба не виключає можливість допиту п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про зникнення серверів із ситуаційної кімнати Адміністрації президента, повідомляє Інтерфакс.

“Якщо буде встановлено обставини й факти, які свідчитимуть про те, що тільки колишній президент має дані про це, то ми його викликатимемо і проводитимемо слідчі дії”, – сказав Труба журналістам у середу в Києві.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи направляли Порошенку повістку, директор ДБР сказав: “Я попрошу терпіння, тому що насправді якісне професійне розслідування за один день не відбувається”.

Він нагадав, що за заявами колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова в ДБР розслідуються чотири кримінальні провадження, у яких фігурує Порошенко. При цьому він зазначив, що йдеться про реєстрацію проваджень на підставі звернень громадян.

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