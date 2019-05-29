У ГФС висловилися щодо подальшої долі податкової поліції

Податкова міліція залишиться в складі податкової служби до законодавчого врегулювання питання.

“До законодавчого врегулювання питання податкова міліція залишиться в складі податкової служби. Але в подальшому вона повинна бути відокремлена від ДПС, адже податкова служба повинна бути спрямована на сервісне обслуговування платників та надання їм всебічної допомоги у виконанні зобов’язань по сплаті податків і зборів”, – зазначив Верланов.

Він також сказав, що вже працює комісія з реорганізації ГФС, яка повинна протягом трьох місяців завершити реорганізацію.

За словами Верланова, стратегія розвитку податкової служби містить три головні складові – це розвиток відносин з платниками податків, розвиток персоналу та забезпечення виконання завдань, визначених державою.

Серед основних принципів стратегії – демілітаризація служби та забезпечення сервісного підходу.

ДПС буде застосовувати в діяльності ризик-орієнтовані підходи й забезпечить відкритість узагальненої практики перевірок для того, щоб підприємці знали, що саме знаходиться в зоні підвищеної уваги перевіряючих.

Верланов також повідомив про плани щодо збільшення кількості електронних сервісів, модернізації ІТ-систем і платформ.