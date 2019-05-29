Верховний суд відмовився визнати незаконним призначення Богдана главою АП

Верховний суд відмовився відкрити провадження за позовом громадської організації «Громадський люстрационный комітет», яка оскаржувала призначення Богдана главою АП.

«Верховний Суд відмовив позивачу, мотивуючи тим, що право на оскарження індивідуального акта суб’єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується.

Оскільки позивач не є учасником (суб’єктом) правовідносин за призначенням А. Богдана Главою Адміністрації Президента України, такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто право на звернення з цим адміністративним позовом», — йдеться у рішенні.

Автори позову наполягали, що перед призначенням Богдана на цю посаду він повинен був пройти люстраційні перевірку.

«Президента Володимира Зеленського повинні були офіційно повідомити про те, що Богдан не може обіймати цю посаду, оскільки підпадає під дію закону про люстрацію», — заявила позивач і співавтор закону про люстрацію Тетяна Козаченко.