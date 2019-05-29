Парубій і партія Кличка піде на вибори разом з Порошенко, – ЗМІ

Партія УДАР і спікер Верховної Ради Андрій Парубій можуть піти на парламентські вибори у складі політсили Порошенко “Європейська солідарність”.

“Можете привітати Віталія, він вчора з Петром вже про все домовився”, – зазначив високопоставлений співрозмовник, який близький до лідера Удару Віталія Кличка, але не входить в політсилу.

Цю інформацію побічно підтвердили джерела в команді київського міського голови.

Крім цього джерела в оточенні Петра Порошенка і у фракції “Народний фронт” стверджують, що спікер парламенту Андрій Парубій також може приєднатися до “Європейської солідарності”.

Кореспондент УП прямо запитав Кличко і Парубія про спільний похід його партії в складі партії Порошенко в одному з месенджерів, однак мер і спікер проігнорували наше питання, прочитавши його.

За словами іншого джерела, Порошенко особисто займається формуванням списку майбутньої політсили.

“Зараз немає якогось готового списку. Петро Олексійович особисто займається його складанням, він ні перед ким не звітує”, – додає співрозмовник з оточення Порошенко.