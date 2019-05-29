Фукс намагався пограбувати «Укрзалізницю»? Скандального олігарха поставили на місце в Лондоні

Одіозний російський олігарх Павло Фукс намагався заволодіти в Україні ще одним ласим активом – «Промінвестбанком» («дочка» російського банку ВЭБ). Головна цінність фінустанови – право вимагати мільярдні борги з «Укрзалізниці» .

Якби операцію вдалося здійснити, Фукс зміг би стягнути з держпідприємства близько $200 млн (5,2 млрд грн). Такий крок поставив би найбільше підприємство під загрозу банкрутства, і, як показала практика, привів би до різкого стрибка вартості проїзду на залізничному транспорті.

ВЕБ на угоду з олігархом не пішов, «Промінвестбанк» право вимагати гроші зі свого головного боржника продав. Однак Фукса це не зупинило. Він подав до суду проти установи, нібито ті повинні були продати йому банк. Лондонський міжнародний комерційний арбітраж (LCIA) поставив олігарха на місце і відмовив йому в задоволенні позову, повідомляють джерела OBOZREVATEL.

Чого домагався і що не вийшло у олігарха:

Павло Фукс домовлявся з російським банком ” ВЭБ про купівлю його «дочки» «Промінвестбанку» в Україні;

сторони підписали попередні угоди. Фукс планував використати банк для того, щоб через зв’язки у владі і суди стягнути борги за кредитами;

найбільшим боржником «Промінвестбанку» була «Укрзалізниця» (УЗ) (близько 5,4 млрд грн);

Фукс планував викупити банк з великим дисконтом, а після стягнути з УЗ борги з урахуванням величезних штрафів (таку ж схему вже провернув з Київським метро);

НБУ відмовив Фуксу в продажу, так як він не зміг підтвердити джерела свого багатства;

Фукс подав у Лондонський міжнародний арбітраж позов : нібито ВЕБ не виконав умови угоди з ним;

Лондонський суд відмовив російському олігарху.

Фукс планував пограбувати держпідприємство?

Однак олігарха, за інформацією OBOZREVATEL, фінансова установа та його вкладники цікавили в останню чергу. Він домовився з російським материнським банком (який, до речі, знаходиться під контролем прем’єра РФ Дмитра Медведєва про те, чтобывыкупить «Промінвестбанк» і почати агресивно стягнути борги з урахуванням величезних штрафів та пені. Як неодноразово повідомлялося в розслідуваннях ЗМІ: провертаючи свої схеми, одіозний олігарх вміло користується зв’язки у владних кабінетах, на державних підприємствах і навіть у судах.