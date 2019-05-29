Католик і “Ягодин”

Буквально кілька годин тому на головному контрабандному пункті пропуску країни “Ягодин” співробітники СБУ затримали три буса з брендовим одягом які заїжджали в Україну по зеленому коридору.

Перший бус взяли на виїзді з поста, після того як митниця випустила його як порожній.

Після цього, слідували за ним два буса намагалися розгорнуться з посади і виїхати на нейтральну смугу, але були затримані.

Деталей того, який саме товар везли поки не знаю, але заступник начальника поста Олександр Католик отримав завдання зверху все зам’яти.

Не дамо цій справі залишитися в тіні і бути зам’ятою. )

Євген Плинский