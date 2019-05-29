В Угорщині сталася масштабна аварія за участю чотирьох авто, є загиблі

У вівторок, 28 травня, на автодорозі № 4 Кішварда – Ньіредьгаза в Угорщині зіткнулися мікроавтобус, каміон і дві вантажівки. В результаті аварії загинули троє людей, ще шестеро – отримали травми.

Повідомляється, що трагедія сталася на 296 кілометрі магістрального шляху № 4 до 6 годин ранку. Поліція спробувала реконструювати те, що сталося і хто винен в аварії.

За наявними даними, вантажівка, який прямував з Кішварда в Ньиредьхазу, зіткнувся з мікроавтобусом, який збирався різко повернути на іншу дорогу. В результаті чого інший автомобіль протаранив мікроавтобус ззаду. У поліції вважають, що уникнути зіткнення було неможливо.

“В результаті аварії троє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще шестеро отримали поранення і були доставлені в лікарню. Рух на місці аварії було повністю припинено. Загиблі були членами будівельної бригади, що працювали на фабриці LEGO в Ньіредьхаза”, – йдеться в повідомленні.