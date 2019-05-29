“Транснефть” посперечалася з Мінфіном з-за слів Сілуанова про “косяку” з брудною нафтою

“Транснефть” має самостійно нести фінансову відповідальність за ситуацію, що склалася з експортним нафтопроводом “Дружба”, заявив перший віце-прем’єр, міністр фінансів Антон Силуанов. Так він відповів на питання, чи може бути знижений поріг дивідендів “Транснафти” із-за ситуації з “Дружбою”, передає “Інтерфакс”.

“Ви хочете сказати, щоб держава заплатила за одвірки компанії, яка займається постачанням нафти? Мені здається, це не зовсім правильно”, – сказав він журналістам. За словами Сілуанова, зниження порогу дивідендів буде свого роду компенсацією з бюджету за недоробки компанії, “яка не виконала свої контрактні зобов’язання щодо постачання якісної нафти”.

У свою чергу радник президента компанії і прес-секретар “Транснафти” Ігор Дьомін заявив, що компанія не просила і не збирається просити уряд дозволити їй знизити розмір дивідендів. Таке рішення раніше було підтверджено на зборах ради директорів.

Дьомін нагадав, що у справі про забруднення нафти слідство визнало “Транснефть” потерпілою стороною. “Вважаю за необхідне згадати, коли був підірваний кілька років тому автомобіль першого заступника міністра фінансів Росії Андрія Вавілова поруч з будівлею міністерства, ніхто не назвав це “косяком в роботі Мінфіну”. Вважаю, що в даному випадку Антон Силуанов був орієнтований на інформацію, поширювану недоброзичливцями компанії “Транснефть”, – сказав він.

Раніше віце-прем’єр РФ Дмитро Козак заявляв, що уряд при вирішенні питання про дивіденди “Транснафти” має намір врахувати виплати компенсацій за забруднення нафти в експортний трубопровід “Дружба”, що призвело до зупинки транзиту в Європу. 27 травня міністр енергетики Олександр Новак повідомив журналістам, що питання про зниження дивідендів “Транснафти” за 2018 рік вивчається. За його словами, остаточне рішення прийме уряд.

19 квітня білоруський концерн “Белнефтехим” повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ. “Гомельтранснафта Дружба” 24 квітня зупинив транзит “брудної” російської нафти в Європу. Обидва білоруських НПЗ – ВАТ “Мозирський НПЗ” (Гомельська область) і ВАТ “Нафтан” (Вітебська область) – повідомили про загрозу пошкодження обладнання і майже на 50% скоротили обсяги нафтопереробки, а також вимушено призупинили експорт світлих нафтопродуктів на Україну, Польщу та балтійські країни.

“Белнефтехим” виявив у російської експортної суміші Urals, що надходить транзитом в ділянку магістрального нафтопроводу ВАТ “Гомельтранснафта Дружба”, підвищений у десятки разів вміст хлорорганічних сполук, що володіють високою корозійною активністю. Неякісна російська нафта призвела до виходу з ладу дорогого устаткування на Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ).

Російське ВАТ “Транснефть” з’ясувало, що джерело забруднення нафти знаходиться на ділянці нафтопроводу Самара – Унеча. Транзит “брудної” російської нафти по нафтопроводу зупинили.

2 травня в Білорусі стало надходити якісну сировину, однак раніше відзначалося, що навіть після цього система буде працювати в “функціонально обмеженому режимі”, а на повне її відновлення знадобиться не менше півроку.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що “брудна” нафта була завантажена в нафтопровід для приховування розкрадань сировини. В рамках порушеної кримінальної справи заарештовано четверо підозрюваних учасників організованого злочинного співтовариства: генеральний директор ТОВ “Нефтеперевалка” Світлана Балабай, заступник генерального директора ТОВ “Нефтеперевалка” Рустам Хуснутдінов, генеральний директор ТОВ “Петронефть Актив” Володимир Жоголєв, заступник директора ТОВ “Магістраль” Сергій Баландін. Ще двоє оголошені в розшук.

24 травня міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін заявив, що “Транснефть” має необхідні ресурси для відповіді за створені проблеми, пов’язані з поставками “брудної” нафти, але для початку потрібно визначити ці суми”.