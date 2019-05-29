Партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів в депутати на мажоритарних округах

Партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах на дочасних виборах до Верховної Ради України.

Відбір триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили.

Охочі стати кандидатами в депутати повинні заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе. Зокрема, необхідно відправити відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

Анкети розглянуть і визначать претендентів, які представлятимуть партію «Слуга народу» в мажоритарних округах.

Крім того, команда Зеленського пропонує своїм прихильникам стати учасником партії і зайнятися додатковою діяльністю у рамках політичної сили: бути волонтером в штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.