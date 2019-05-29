У Дніпропетровській області школярки вирішили з’ясувати стосунки і влаштували масову бійку

У Кам’янському (Дніпропетровська область) сталася бійка за участю школярок, в результаті чого дві дівчинки отримали травми.

Відомо, що одна з постраждалих навчається у дев’ятому класі місцевої школи №35. За попередньою інформацією, їх побили однолітки з 7-ї школи.

За словами очевидців, конфлікт стався між двома школярками з різних навчальних закладів Кам’янського. Що стало його причиною – поки невідомо.

Дівчата вирішили з’ясувати стосунки в одному з дворів. Обидві привели з собою подруг, різниця була тільки в кількості: з ученицею СШ №7 прийшли близько десяти осіб, з дівчиськом з 35-ї школи – тільки одна.

В результаті інциденту дівчата отримали травми, з якими їх госпіталізували в лікарню. Батьки постраждалих написали заяву в поліцію.

“Дівчата, які отримали травми, пройшли медичний огляд. Згідно з висновком судмедексперта, у них легкі тілесні ушкодження. Батьки написали заяву в поліцію. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини конфлікту встановить слідство. Досудове розслідування триває”, – розповіла старший інспектор сектору моніторингу Кам’янського відділу поліції Олена Тимченко, утонив, що на даний момент відкрито кримінальне провадження.