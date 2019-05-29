АМПУ «пробила дно» в Бердянську і Маріуполі

Днопоглиблювачі показали майстер-клас, як залишити Антимонопольний комітет в дурнях за 700 млн грн

Другим скаржником була кіпрська MDCL Mediterranean Dredging Company Limited, яка вважається близькою до скандальної компанії «Техгидроморстрой Миколаїв». Її скарга в підсумку була відхилена: компанія надала відзив на свій попередній контракт не від Миколаївського порту, а від генпідрядника, у якого вона була субпідрядником. Що стосується «СМД-Інвесту», цей учасник зміг домогтися допуску до одного з двох тендерів, але не зміг конкурувати там з «Азимутом».

У кінцевому результаті з 8 інтересантів в обох тендерах брали участь ТОВ “Укрстройсервіс”, близьке до компанії “ТІС-Гідротехніка” Олексія Федоричева, Єгора Гребеннікова та Олега Кутателадзе, а також румунська Consal Trade S. R. L. і “Азимут” (за Бердянську – ще й “СМД-Інвест”). Перемоги в обох, як вже зазначено вище, дісталися «Азимуту».