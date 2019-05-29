Садовий давши вказівку чиновникам ЛМР провокувати активістів, – спілка учасників АТО

Міський голова Львова Андрій Садовий дав вказівку чиновникам міськради провокувати активістів.

Як зазначається у заяві, сьогодні, 29 травня, у Львові учасники безстрокової акції протесту про 10.50 зібрались під стінами ЛМР та, як анонсували раніше, малі намір згідно з законом витратили біля стіни Ратуші, аби передати на апаратній нараді свої вимоги міським чиновникам. Зокрема, людей цікавило, чому муніципальна варта постійно перевищує свої службові обов’язки та, всупереч закону, постійно обмежує вхід у ЛМР.

Також львів’яні малі намір почути роз’яснення щодо безкоштовної передачі комунальної землі на вул. Карпинця та трьох квартир для топ-чиновників міськради в тієї годину, коли учасникам російсько-української війни не отримали ще жодної земельної ділянки у межах м. Львова.

Однак почути відповіді на запитання не вдалось. Вхід у Ратушу заблокувала муніципальна варта, а до мітингувальників вийшла керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко. Чиновники запевнили, що апаратна нарада сьогодні не відбудеться та категорично заборонили заходити у ЛМР.

«Ві загроза для Львова, тому я не впущу вас усередину», – заявив Євген Бойко. При цьому своє рішення юридично не аргументував, зазначили у Спілці учасників АТО. Протестувальники, серед яких були й жінки, почали, у свою чергу, просити чиновників пройти у велику сесійну залу ЛМР та конструктивно обговорити усі питання, запросивши для цього необхідних директорів департаментів.

«Втім, конструктивно спілкуватись посадовці міськради відмовились. Вочевидь, отримали вказівку від бургомістра Львова всіляко затягувати час та провокувати мітингувальників на конфлікт. Євген Бойко та працівники муніципальної варти почали перешкоджати входу людей у міську раду та замкнули двері на ключ. В результаті чергове намагання протестувальників сісти за стіл переговорів з посадовцями, аби задати їм незручні запитання, була успішно зірвана. Відповіді ні на одну з вимог людей почуто не було. Вочевидь, Андрій Садовий саме таким чином хоче відволікти увагу львів’ян від проблем, що існують у місті», – йдеться у заяві.