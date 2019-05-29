Дівчата били, хлопчики спостерігали: у Кам’янському підлітки жорстоко познущалися над школяркою

У Кам’янському Дніпропетровської області натовп підлітків жорстоко побила школярку. Інцидент стався в одному з дворів біля школи № 35.

Дівчинка потрапила до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоями. У лікарні опинилася і подружка постраждалої, яка спробувала її захистити.

— Доньку били близько дванадцяти дівчаток, — розповів «ФАКТАМ» батько постраждалої дівчинки. — Били руками і ногами, повалили на землю… А ще двоє хлопчиків за всім цим спостерігали, але не втручалися. Про те, як саме все це відбувалося, мені розповіла не лише донька, але й очевидці. Жінка бачила, як до моєї дочки спочатку підійшла одна з цих агресивних дівчаток. Вони почали про щось розмовляти, після чого та дівчинка схопила мою дочку і почала бити її коліном в обличчя. А потім на доньку налетіли всі інші дівчатка. Жорстоко її побили, а потім розбіглися.

За словами батька постраждалої дівчинки, його дочка навчається в школі № 35. А побили її дівчинки зі школи № 7.

— Все почалося з конфлікту моєї доньки з однокласницею, — каже чоловік. — У дівчаток виникла словесна перепалка. Після цього однокласниця дочки покликала своїх подружок зі школи № 7. Ті прийшли великою компанією спеціально, щоб побити мою дочку. Однокласниця дочки при цьому нікого не била. Вона просто стояла поруч і спостерігала за подіями. А потім разом з усіма втекла. Донька лежала на землі, її обличчя було в крові. До неї підійшов якийсь хлопчик (очевидно, він просто проходив повз), дав їй хустку, щоб витерти кров. Донька зателефонувала своїй подружці. Та була неподалік і спробувала наздогнати цих нелюдів. Наздогнала. Так вони напали на неї. Її, на щастя, побили не так сильно, але вона теж потрапила до лікарні з травмою руки.

Що стосується моєї дочки, у неї закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, підбите око. Донька дуже нервова, її психологічний стан залишає бажати кращого. Днями я дізнався, що у одного із били її школярок була рукавичка з шипами… Звичайно ж, ми звернулися в поліцію. Батьки подружки нашій дочці зробили те ж саме.

Батьки підлітків, які побили його дочка, за словами чоловіка, на зв’язок не виходили:

— З їхнього боку не було навіть елементарних вибачень. У поліції кажуть, що, за попередньою інформацією, доньку били дві або три дівчинки. Решта нібито просто спостерігали. Але очевидці з сусіднього будинку кажуть, що доньку били всією юрбою.

У поліції Кам’янського «ФАКТАМ» підтвердили, що такий інцидент був, і за фактом події відкрито кримінальне провадження.

— Провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу «Нанесення легких тілесних ушкоджень», — повідомила «ФАКТАМ» старший інспектор сектору моніторингу Кам’янського відділу поліції Олена Тимченко. — Обидві дівчинки вже пройшли судмедекспертизу. Тривають слідчі дії.

Однак про пред’явлення кому-небудь підозри говорити, за словами Олени Тимченко, ще рано:

— Поки що можу лише сказати, що заяви написали батьки обох постраждалих дівчаток. Встановлюються усі причетні до події, допитується друга сторона.

Та сама «друга сторона» — батьки підлітків зі школи № 7 — не виходять на зв’язок з журналістами. У школі № 7 «ФАКТАМ» неофіційно повідомили, що це діти з не найбільш благополучних сімей і раніше теж фігурували в подібних скандалах. Тим часом директор школи № 7 Марія Лисенко каже, що адміністрація школи поки що розбирається в тому, що трапилося.

— Дві дівчинки, яких зараз звинувачують у побитті, з дев’ятого класу, — повідомила «ФАКТАМ» Марія Лисенко. — Зараз у справі розбирається поліція, поліцейські вже приїжджали в школу. Ми також розбираємося в ситуації. Складно сказати, з чого там все почалося і хто кому «призначав стрілки». У кожного з учасників своя версія. Що стосується дівчаток, про які ви запитуєте, можу тільки сказати, що вчаться вони не дуже добре.