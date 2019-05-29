Зеленський пообіцяв купити квартиру сім’ї одного із загиблих у Львівській області шахтарів

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Львівську область, де під завалами на шахті загинули двоє гірників.

Так, Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих у Червонограді Львівської області шахтарів.

«Я не звинувачую вас. Але ви зверху зробіть щось, щоб працівникам шахти платили гроші. Їм нема за що платити за садки дітям і по рахунках за комуналку. Гроші на шахті не платять», — сказала в сльозах родичка одного із загиблих чоловіків.

«Ми з-за цього і приїхали, ми розберемося в ситуації і зробимо все, що зможемо. Я знаю, що у них немає квартири, я тільки що розмовляв з главою (Львівської ОДА — Ред.). Вони розглянуть це питання, можна буде зробити це поза чергою. Думаю, закон не головне в таких питаннях», — підкреслив президент.

Місцева мешканка на це відповіла, що у них давно немає черг на квартири, тому що їх ніхто не будує. Після цього присутні попросили Зеленського купити квартиру за рахунок держави для сім’ї загиблого шахтаря, у якого залишилося троє дітей.

«Домовилися», — пообіцяв президент.