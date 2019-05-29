Під адміністрацією Зеленського зібралися екс-добровольці: чого вони вимагають

У середу, 29 травня, під стінами Адміністрації президента України в Києві зібралися колишні бійці добробатов «Азов» і «Айдар», брали участь у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, їх вимогою є зустріч з главою держави Володимиром Зеленським, видача українського громадянства іноземцям, які воювали за Україну в складі добровольчих батальйонів і призначення головою СБУ керівника з числа професіоналів і аполітичного патріота. Зокрема, була озвучена прізвище Олександра Радецького

«Він знає і добровольческое рух, і волонтерів – він може нас об’єднати. Зараз наш рух розрізнено, але він професіонал. Від нього керівництво СБУ вимагало знищити добровольческое рух, і він відмовився, але він професіонал, який знає, що треба робити і може стати тією людиною, на якого Зеленський може покластися», – сказав екс-боєць «Айдара» Валентин Лихоліт («Батя»).

Учасники акції запевнили, що вона носить виключно мирний характер. Згідно листівок, які поширюють екс-добровольці, в цілому вони мають до президента п’ять ключових вимог.

Екс-добровольці

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1. Зупинити переслідування і тиск з боку СБУ на добровольців і волонтерів.

2. Проведення повного і об’єктивного розслідування фактів зловживань з боку вищих посадових осіб країни під час проведення АТО/ОНС – підриву арсеналів, провальних військових операцій, торгівлі на крові і так далі.

3. Проведення реформи СБУ з метою рятування служби від корупційних повноважень.

4. Люстрація керівників всіх рівнів у системі СБУ, які сховалися за посвідченням учасника бойових дій.

5. Унеможливити будь-яке політичне і олігархічний вплив на СБУ.

«У нас у батальйоні «Айдар», подивіться, є афганець, є таджики, білоруси, які не можуть повернутися, у нас є росіяни, які воювали за нас. Їм спочатку пообіцяли громадянство, а потім все затихло. Десь у кабінетах воно все пропало. Але люди воюють і будуть воювати за державу Україна. Але держава Україна має якось віддячити цих хлопців і дівчат. Має вже все якось зрушити з місця. Зрозумійте ви це», – коментує одну з головних прохань до Зеленському Лихоліт.

До учасників мітингу вийшли представники Адміністрації президента, поспілкувавшись з ними, пообіцяли передати главі держави.