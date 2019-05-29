Туфли Путина на огромном каблуке взбудоражили сеть (видео)

Российский лидер Владимир Путин, имеющий комплекс в связи с низким ростом, вновь повеселил сеть туфлями на огромном каблуке, которые он надел на официальное мероприятие.

Впрочем, на этот раз поводом для насмешек стал не только каблук, но и поведение хозяина Кремля, который, видимо, решил испытать туфли на гибкость. Момент «испытаний» попал на видео.

Демонстрация пынеходов из новой коллекции "Супер пынеходы& супер изгибающиеся ступни". pic.twitter.com/zLOa9YM28Q

— Коронованный Вован (@stignic) 28 травня 2019 р.

«Как его корежит», — прокомментировал телодвижения ВВП пользователь Twitter Калинин Александр.

«Мал золотник, да дорого обходится стране», — с грустью констатирует Людмила Ефимова.

«Так вот чем Сколково занято! Вот это разработка!», — восхищается «Некто Никто».

Источник – Факты

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