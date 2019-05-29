Результати ревізії фінансових витрат РНБО за часів Турчинова вже засекретили

Актом ревізії фінансово-господарської діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України за період із січня 2015 по березень 2019 років надано гриф секретності «Таємно».

У Держаудитслужбі підкреслили, що ознайомлення зі згаданим аудиторським звітом можливе лише за наявності допуску до державної таємниці.

«Відповідно до закону про державну таємницю гриф «Таємно» може бути знятий не раніше ніж через 5 років, — зазначив Гліб Канєвський і додав, — якщо новий секретар РНБО Олександр Данилюк і отримає інформацію про ревізію витрат, зокрема і на скандальні сервери та монітори, то не зможе її публічно оприлюднити».

Експерт також звертає увагу на те, що Державна аудиторська служба провела ревізію саме на підставі звернення РНБО, яке було надіслане на початку року. Таким чином попередня команда Олександра Турчинова собі підстрахувала.

Нагадаємо: 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявивши, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показавши ці кімнати.

На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявивши, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернена власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. «Хочу підкреслити, що наведень Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)», — заявивши він.