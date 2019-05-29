Володимир Гройсман не заперечує проти скорочення кількості депутатів ВРУ

Володимир Гройсман заявив, виступаючи на форумі для активної молоді «Державотворець», що не бачить ніякої проблеми в реченні скоротити кількість депутатів в українському парламенті.

На думку глави уряду, це питання просто необхідно розглянути з усіх боків, аналізуючи кількість парламентаріїв, так і якість роботи законодавчого органу.

За словами Володимира Гройсмана, ідея скоротити кількість депутатів Верховної Ради не несе в собі ніякої загрози для держави. Глава уряду припускає, що це цілком можна зробити без будь-яких серйозних наслідків. Проте підходити до вирішення даного питання потрібно лише після всебічного розгляду.

Гройсман зазначив, що в даному випадку необхідно розглядати не тільки кількість народних обранців, але і якість роботи законодавчого органу. Разом з тим, він допускає, що ефективні рішення парламент може приймати і в разі, якщо там будуть працювати 250 депутатів. Також прем’єр-міністр вказав і на необхідність реформування Ради в цілому. Одним з кроків у цьому напрямку має стати зняття недоторканності з депутатів.