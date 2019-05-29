На Зеленського подали в суд через виступи російською мовою

Відомий правозахисник Сергій Мельничук звернувся у Верховний суд України, в якому просить визнати протиправним виступ президента Володимира Зеленського 23 травня недержавною мовою на форумі інтернет-діячів іForum-2019.

Так, він просить Верховний суд України визнати спілкування президента України Володимира Зеленського 23 травня на форумі недержавною мовою — протиправним. Також правозахисник, хоче зобов’язати президента Зеленського утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України при здійсненні повноважень президента України, повідомляє радіо «Свобода».

«Сьогодні подав адміністративний позов проти президента України Володимира Зеленського. Незважаючи на те, що Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ набирає чинності 16 липня, я звернувся до суду на підставі Конституції України, статті 8: „Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується“, — заявив Мельничук.