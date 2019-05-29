Зниклий після бою солдатів ВСУ знайдемо мертвим

Зниклий раніше солдатів 54-ї окремої механізованої бригади знайдений мертвим. Про це йдеться в повідомленні бригади.

“Близько 15.00 29.05.2019 року в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ, групи “Евакуація 200″ на місці сутички було виявлено тіло військовослужбовця нашої бригади солдата Степанченко Б., який 27.05.2019 року в складі групи саперів в районі н. п. Попасна виконував бойове завдання по перевірці мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів бригади і потрапили в засідку ДРГ противника”, — йдеться в повідомленні.

Тіло солдата евакуйовано на тимчасово окуповану територію. Передача тіла представникам ЗС України планується 31.05.2019 року.