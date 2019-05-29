В Івано-Франківську водій маршрутки накинувся на глухонімого пасажира через “неоплачений проїзд”

У середу, 29 травня, в Івано-Франківську маршрутник накинувся з кулаками на глухонімого пасажира, бо не сплативши за проїзд.

Інцидент стався о 10:50 рік.

«Напівпорожній маршрутний автобус #28 виїжджає від Золотої Ниви. Біля Галицької академії заходити чоловік поважного віку і пред’явлення посвідчення являє, як виявилося згодом, він глухонімий, написала Марічка Кузенко. – Водій невдоволений документом, вимагає кошти за проїзд. Зрозуміло, що нечуюча людина не розуміє що від нього вимагають. Це дуже знервувало водія і тієї вбігає у салон і з кулаками кидається на чоловіка».

Вона також зазначила, що «пасажири здійняли галас і не дозволили горі водієві вчинити розправу над інвалідом».

«Після цього водій не заспокоївся і почав телефонувати, так бі мовити, «своїм людям з поліції», які так і не приїхали», – додала дівчина.