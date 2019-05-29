Одомашнення яблуні почалося без людей

Генетичні, історичні та археологічні дані вказують, що основою для гібрида домашньої яблуні стали рослини, що зростали в Тянь-Шані. Гібридизація призвела до появи більш великих і солодких плодів, при цьому процес почався без втручання людини.

На відміну від інших дерев сімейства розоцвітих — малини, вишні, троянди, дають дрібні плоди і насіння, які клюють і розносять птахи, — груші і яблуні орієнтувалися на великих тварин. Справді, і сьогодні яблука залучають таких тварин, як ведмеді, дикі коні та олені. Зараз вони далеко не так багато, їх вплив на поширення яблунь у природі стало майже непомітно.

Роберт Шпенглер з Товариства наукових досліджень імені Макса Планка (Мюнхен) прийшов до висновку, що ареал диких рослин майже точно збігається з межею поширення плейстоценових льодовиків. Вчений вважає, що основними рознощиками їх насіння могли служити представники льодовикової мегафауны — бізони, гігантські олені, шерстисті носороги і так далі.

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Після відступу льодовиків і вимирання цих тварин поширення яблуні практично зупинилося. Різні популяції стали розвиватися у відносній ізоляції і незалежності один від одного.

Проте вже незабаром на перший план виступив чоловік. Сучасна домашня яблуня — результат схрещування як мінімум чотирьох диких ліній. Роберт Шпенглер передбачає, що «звела» їх разом і призвела до появи гібрида торгівля на всьому протязі Шовкового шляху більше 10 тисяч років тому. Звернувши увагу на смачні плоди, люди стали переносити їх з собою і звели разом кілька популяцій — насамперед, за рахунок схрещування і щеплення, — отримавши гібридних предків сучасної яблуні.

На думку вчених, остаточно яблуні були одомашнені в епоху Античності.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», колиска людства стояла не тільки в Африці .

За матеріалами Naked-science

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