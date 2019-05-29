Олег Тягнибок допускає свободи об’єднання з іншими політичними силами

Олег Тягнибок заявив, виступаючи в ефірі телеканалу ZIK, що партія «Свобода» цілком може піти на майбутні парламентські вибори, об’єднавшись з іншими політичними силами.

На думку політика, такий союз може посилити позиції націоналістів.

Олег Тягнибок не виключає, що майбутні парламентські вибори партія свобода може піти в союзі з іншими політичними силами. За словами політика, він цілком допускає можливість об’єднання, однак рішення з цього питання буде прийматися 5 червня, коли відбудеться з’їзд партії.

Разом з тим Тягнибок переконаний, що спільна участь у парламентських виборах допоможе посилити позиції націоналістів. В такому випадку підвищуються шанси завести в Раду нового скликання потужну фракцію націоналістів, якій під силу буде стати індикатором правильності розвитку українського парламенту. Також політик звернувся з закликом до громадян, попросивши українців зробити добре продуманий вибір, і не піддаватися емоціям. Не варто забувати, що у парламент спробує пройти безліч «регіоналів-комуністів», прикрывшихся різними політичними силами.