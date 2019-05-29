Зеленський про призначення “кіборга” на посаду голови держохорони: Буде не солодко

Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення Олексія Оцерклевича на посаду начальника Управління Державної охорони.

«Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів та рядових бійців, які добровільно йшли в армію в 2014-му і яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати і повертати до активної службі. Переконаний, що з новими складними обов’язками Олексій Оцерклевич гідно впорається. Адже зі мною йому точно доведеться несолодко. Я маю ходити до людей — так часто, як зможу. Незважаючи на ризики, які в цьому будуть бачити працівники УДО», — прокоментував призначення Володимир Зеленський.

Раніше в Генштабі ЗСУ говорили про те, що Олексій Оцерклевич став відомим завдяки своїй військовій хитрості, яка дозволила провести без єдиного пострілу ротацію наших військових і добровольців в ДАПе — прямо на очах у ватажка російських найманців Мотороли.

«У 2017-му Оцерклевичу довелося не легко — йому належить рекорд відсторонення від посади замкомбрига. Після 13 місяців на передовій, 54-ю бригаду вивели в польовий табір з наметами, де в душовій не було… краників. Тобто бійці не могли прийняти душ. Оцерклевич отримав нову посаду — заступника командира бригади, і щоб знайти краники звернувся до волонтерів. Вибухнув страшний скандал, але Оцерклевич ні в чому не поступався, він відмовився просити волонтерів прибрати пост про проблеми у забезпеченні, він вважав, що його солдати не повинні чекати тиждень можливості прийняти душ, і звернення до волонтерів виявилося ефективним. Але командувач ОК “Схід” генерал Красноок прийшов в лють від впертого підполковника і домігся усунення “Купола” від посади через… дві доби”, — пише Бутусов.