Степан Хмара і Андрій Полтава посварилися в прямому ефірі

Герой України Степан Хмара і блогер Андрій Полтава посварились у прямому ефірі телеканалу ZIK. Степана Хмару обурило те, що Полтава захищає Порошенка, який не зміг надати українське громадянство добровольцям з Росії, Білорусі та з інших країн, які, воюючи на Донбасі, захищали Україну.

Блогер Андрій Полтава зазначив, що Петро Порошенко не зміг надати українське громадянство росіянам, білорусам та людям іншої національності, які брали участь бойових діях на Донбасі, захищаючи Україну тільки через те, що вони не пройшли усіх необхідних процедур у Міграційній службі Україні.

«Якби був відповідний закон, Порошенко спокійно бі надав усім українські паспорти»,– запевнив Полтава.

Натомість Степан Хмара зауважив, що Президент має право у виключних випадках та за певні заслуги самостійно надавати українське громадянство. Він заявив, що у таких випадках не потрібно чекати п’ятирічного терміну та усіляких довідок.

«Альо смороду вимагали від людини отримати довідку від нашого ворога, з країни, яка воює проти України!»,– обурився Степан Хмара.

Він також обізвав Андрея Полтаву плюгавим «порохоботом» ї заробітчанином, який немає права говорити про совість. Окрім цього Степан Хмара звинуватив Порошенка в тому, що він не хотів визнавати Росію державою-агресором.

У свою чергу блогер Полтава попросивши Степана Хмару не перекручувати все і «мати хоч трошки совісті».