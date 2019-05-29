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Журналістка «Прямого» позловтішалася над рідними загиблих шахтарів, ставлячи питання Зеленському

29.05.2019

Журналістка телеканалу «Прямий» позловтішалася над рідними загиблих шахтарів, задаючи недоречні запитання президенту України Володимиру Зеленському.

Журналістка: Мені погано.

Зеленський: Вам погано?

Журналістка: Так.

Зеленський: Люди померли, а вам жити погано?

Журналістка: А вам не погано?

Зеленський: Мені погано, тому я тут.

Мати загиблого до журналістки: А ви не злорадствуйте. Моїй дитині 22 роки, і я ховаю його зараз.

Журналістка: Мама чекала вас весь день.

Зеленський: І що – я не приїхав? Тому, що ви телеканал «Прямий», ви можете допомогти? Давайте зараз з вами купимо квартиру людям? Давайте ви – телеканал «Прямий» – зараз ми з вами пообіцяємо.

Журналістка: Я не можу поділитися своєю журналістською зарплатою. А ви готові поділитися своєю президентською?

Зеленський: Я куплю квартиру. Що ви мені тут – інтерв’ю проводите?

Гірник журналістці: Так не компрометуйте. Чоловік приїхав вирішити питання, а ви починаєте тут розповідати.

Зеленський: Я вас питаю. Давайте з вами – «Прямий» і я – скидаємося 50% на 50% і купуємо квартиру. Пообіцяйте зараз.

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