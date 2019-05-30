“Челси” выиграл Лигу Европы, разгромив в финале “Арсенал”

Челси в финале Лиги Европы сезона-2018/19 в Баку одержал разгромную победу над Арсеналом — 4:1.
В первом тайме команды не забивали, хотя были моменты как к одной, так и у другой команды.
Главные события матча произошли во втором тайме. Через несколько минут после его начала Оливье Жиру вывел синих вперед.
На 60-й минуте Педро Родригес сделал 2:0.
Вскоре пенальти у Челси реализовал Эден Азар.
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На 69-й минуте у Арсенала Алекс Ивоби один мяч отыграл.
Через три минуты Азар оформил дубль, установив окончательный результат.
Челси – Арсенал 4:1
Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (с пенальти), 72 — Ивоби, 69
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76) — Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)
Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66) — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац — Озил (Уиллок, 77) — Ляказетт, Обамеянг
Предупреждения: Педро, Кристенсен
Источник – isport.ua
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