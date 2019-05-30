“Челси” выиграл Лигу Европы, разгромив в финале “Арсенал”

Челси в финале Лиги Европы сезона-2018/19 в Баку одержал разгромную победу над Арсеналом — 4:1.

В первом тайме команды не забивали, хотя были моменты как к одной, так и у другой команды.

Главные события матча произошли во втором тайме. Через несколько минут после его начала Оливье Жиру вывел синих вперед.

На 60-й минуте Педро Родригес сделал 2:0.

Вскоре пенальти у Челси реализовал Эден Азар.

Читайте также – Туфли Путина на огромном каблуке взбудоражили сеть (видео)

На 69-й минуте у Арсенала Алекс Ивоби один мяч отыграл.

Через три минуты Азар оформил дубль, установив окончательный результат.

Челси – Арсенал 4:1

Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (с пенальти), 72 — Ивоби, 69

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76) — Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66) — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац — Озил (Уиллок, 77) — Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Педро, Кристенсен

Источник – isport.ua

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!