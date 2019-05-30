“У НАС ОФИГИТЕЛЬНЫЕ БАБЫ”: ПОЛЯКОВА СОЗДАЕТ ПАРТИЮ

Певица заявила, что испытывает на себе “все прелести гендерного шовинизма”. Она считает, что Украина – “глубоко матриархальная” страна, которая продолжает “играть в патриархальное общество”, хотя женщины уже стали независимыми.

“Женщины сегодня зарабатывают, тянут на себе семью, заботы о детях, о муже, при этом успевают хорошо выглядеть, и при этом все подвергаются тому самому гендерному шовинизму в обществе, которое держится на наших плечах. Всем женщинам известна эта история: утром встала раньше всех, пошла маску наложила, сырнички пожарила, деток покормила, мужа покормила, всех отправила на работу – и что она, с пылесосом дома? Нет, она пошла на работу, точно так же, как и муж, восемь часов отпахала, приходит домой, а это мурло сидит в хате и говорит: “Ти нагріла мені їсти чи нє?” – сказала певица.

По ее словам, такое поведение в обществе “считается нормой”.

“Поэтому сегодня эта патриархальная история не работает, и оно муляет всех женщин. У нас женщина ничего не решает, все правила придумывают мужчины. Устраивает ли это женщин? Лично меня – нет… Мне кажется, пора женщин пускать в политику… Женщина – соль земли этой страны. У нас что-то там с газом не очень, с нефтью не очень, с полезными ископаемыми. Но про то, что у нас офигительные бабы, знает весь мир. Так почему нами продолжают управлять мужчины?” – заявила Полякова.

Она считает, что гендерная квота в парламенте должна быть 50%.

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“Они борются в Раде за 30% женщин. Почему за 30? То есть мы только на 30% – люди? А на 50 мы не можем?” – заявила певица.

Полякова подчеркнула, что она хочет быть лидером сугубо женской партии.

“Мне очень близок этот электорат, это моя аудитория основная. На концертах я вижу большинство женщин. Женщины слушают мою музыку, потому что она – про женские проблемы… В женской партии невозможно продвижение по лестнице через приставания мужчины, в женской партии невозможно продвижение по гендерному признаку”, – сказала Полякова.

“Я хочу сделать свою команду. Если мы успеем, если у нас получится – мы попробуем. Нет – мы просто будем готовиться, нарабатывать политический вес, политическую платформу, будем расти, чтобы партия женщин Украины была реальной действующей силой в стране”, – отметила Полякова.

Источник – Буквы

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