Батенко: місія Саакашвілі – “подякувати” Петру Порошенку

Очевидно, що місія Саакашвілі на виборах буде дуже символічною, а саме – «подякувати» Петру Порошенку за таку позицію щодо нього особисто.

Це зазначив голова партії «Укроп», нардеп Тарас Батенко в ефірі програми «Коментарі» на телеканалі ZIK.

Політик прокоментував повернення Саакашвілі, зазначивши що він фактично є політв’язнем колишнього режиму влади.

«Феєричне повернення, адже Саакашвілі повернувся фактично як політв’язень колишнього режиму Порошенка. Безумовно, Саакашвілі як фронтмен партії, яку він представляє в Україні, докладеться до падіння рейтингів БПП», – вважає Батенко.

Також він зауважив, що, найімовірніше, вже почалися переговірні процеси щодо тієї чи іншої конфігурації політсил для участі у парламентських виборах.

«Наскільки я розумію, то вже почалися переговорні процеси з низкою політичних суб’єктів, які ще не заявили про себе і мають слабкі рейтинги. А тому Саакашвілі може бути поряд із ними. Очевидно, що його місія на виборах буде дуже символічною, а саме – «подякувати» Петру Порошенку за таку позицію щодо нього особисто», – прогнозує Тарас Батенко.