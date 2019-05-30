Стало известно, сколько людей получили инвалидность из-за войны на Донбассе

Около 60000 человек получили инвалидность из-за войны в Донбассе, развязанной страной-оккупантом Россией, из них более 250 – это мужчины и женщины с ампутацией конечностей.

Об этом заявил замминистра по делам ветеранов Александр Терещенко, передает Громадське.

“Это такие же, как я”, – сказал Терещенко, потерявшие в бою за Донецкий аэропорт обе руки.

По его словам, основная проблема для ветеранов – психологические травмы, поскольку “война не отпускает и это имеет очень ужасные последствия”.

“Ты можешь уцелеть на войне, но возвращаясь сюда, она, повторяю, не отпускает тебя. И мы сейчас имеем очень много проблем психологических, суицидов”, – подчеркнул он, отметив, что реестра ветеранов нет, и по окончанию службы ничего о них неизвестно.

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