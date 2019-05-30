Росія продовжує тирити український газ: відома точна цифра російської крадіжки

Сьогодні обсягів краденого російської сараною українського газу вистачило б на рік роботи всієї промисловості України.





Росія з 2014 року незаконно здобула на дев’яти родовищах Чорноморнафтогазу 9,2 млрд кубометрів газу, сказала гендиректор компанії Світлана Нєжнова в коментарі Крим Реалії. Сюжет опублікований на сторінці Нафтогазу в Facebook.



«РФ досі видобуває газ. І на сьогодні РФ нелегітимно з усіх родовищ, що належать Україні, вже здобула 9,2 млрд кубометрів», — зазначила вона.



У НАК підкреслили, що цих обсягів вистачило б на рік роботи всієї промисловості України.



Нєжнова розповіла, що на захоплених бурових установках Петро Годованець і Україна окупанти зафарбували назви.



«Візуально бурові у дуже поганому стані порівняно з тим, як вони виглядали в 2014 році. Росіяни не вкладають у родовища, обладнання — все працює на виснаження», — підкреслила вона.



У Нафтогазі зазначили, що з-за анексії до Росії подали 10 позовів. По двох з них арбітраж вже виніс рішення: Еверест Істейт присудили компенсацію в $130 млн, державному Ощадбанку — $1,1 млрд.



У березні 2019 року суд постановив, що Росія є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу на Крим. Остаточне рішення за цим позовом ще не винесено.



Раніше суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати Нафтогазу втрату активів на тимчасово аннексированном нею Крим.

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