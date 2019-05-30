Роботи з конкурсу National Geographic Travel Photographer 2019

У конкурсі фотографій National Geographic Travel Photographer може прийняти участь будь-який фотограф-мандрівник. Переможець отримає $7500.

Скопа, отряхивающаяся від води в околицях Лос-Анджелеса. (Фото Sergey Grekov | National Geographic Travel Photo Contest):

Хвилі туману в долині. (Фото David Odisho | National Geographic Travel Photo Contest):

Гарна. Очі в очі. (Фото Alvis Lazarus | National Geographic Travel Photo Contest):

Гарний книжковий магазин в Чунціні, Китай. (Фото Loca Lee | National Geographic Travel Photo Contest):

Ненці — кочові жителі півострова Ямал за Полярним колом, що беруть за основу своє життя на оленеводстве. (Фото Stefano Cestari | National Geographic Travel Photo Contest):

Там, де закінчується місто і починаються кораблі. Ці 500 величезних суден використовуються для перевезення цегли, піску та інших товарів, місті дакка, Бангладеш. (Фото Azim Khan Ronnie | National Geographic Travel Photo Contest):

Олені на японському острові Міядзіма бродять абсолютно вільно і просять у туристів їжу. (Фото Roberto Illanes | National Geographic Travel Photo Contest):

Населений пункт в Китаї на заході. Як вам такі місце для життя? (Фото Anthony Wright | National Geographic Travel Photo Contest):

Тюлені-крабоїди на льоду Антарктичного півострова. (Фото Florian Ledoux | National Geographic Travel Photo Contest): Язичницьке свято, покликаний відігнати злих духів, на вулицях Болгарії. (Фото Kristyn Taylor | National Geographic Travel Photo Contest):