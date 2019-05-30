У Будапешті затонув катер із десятками туристів

У столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай затонув катер, на борту якого перебували 32 людини. У результаті семеро людей загинули, тривають пошуки ще 16-ти.

Як з’єднання ясувалося, на борту катера перебували в основному туристи із Південної Кореї, повідомляє ВВС.

Під час прогулянки катер врізався в інше судно, коли він стояв на якорі навпроти будівлі будапештського парламенту.

Після зіткнення судно перевернулося. Дунай зараз переповнений через безперервні дощі. Затонулий катер імовірно називається Hableany ( “Русалка”). Він розрахований на 45 пасажирів.