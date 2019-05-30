«У списку 6-7 людей»: російський політолог назвав можливих наступників Путіна

Якщо російський президент Володимир Путін вирішить не брати участь на наступних виборах 2024-го року і вибере собі наступника, то в цьому списку буде 6-7 осіб.

Всі вони — ветерани верхівки. З-за анексії Криму і “війни” із Заходом, Путін не буде ризикувати положенням країни і передавати владу неперевіреним людям, сказав в інтерв’ю російський політолог Олександр Морозов.

«Це може бути Сергій Собянін, Сергій Кирієнко, Сергій Шойгу, Олексій Кудрін, Сергій Чемизов або Дмитро Медведєв. У кожного з них є великі але, щоб опинитися на цьому посту. Така людина повинна бути обраним, не мати негативного рейтингу, виступати модератором між путінською верхівкою і бути здатним керувати країною з ядерною зброєю», — припустив політолог.

За його словами, це повинен бути чиновник класу А, у якого є досвід керівництва регіоном або великої держкорпорацією, що перевищує 100 тис. чол.

«Крім цього, він повинен розуміти спецслужби і армію, добре розбиратися в економічній стороні путінізму. Путін не може передавати владу навіть на короткий період людині, яка не розуміє роботи економічних комунікацій в путінському бандитському державі. Але питання про приймачі стане ближче до 2022 році. Зараз його рано обговорювати», — підсумував Морозов.