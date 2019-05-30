Аварії військового вертольота в Рівненській області: з’ясувалися нові деталі

Після падіння в Рівненській області військовий вертоліт Мі-8 загорівся. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

«29 травня о 23:50 поблизу села Сестрятин Радивилівського району сталося падіння вертольота Мі-8 Збройних сил України з подальшим горінням, в результаті чого загинули чотири члени екіпажу. В 1:02 30 травня підрозділами ДСНС пожежу ліквідували», — йдеться в повідомленні.

На місці події працювала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС в Рівненській області.

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генерала Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Він висловив у своєму повідомленні в Twitter щирі співчуття рідним і близьким загиблих.