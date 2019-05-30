«Скинули гранату на бабусю!» У Соловйова блиснули новим маразмом про ЗСУ

На програмі топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова пролунав безглуздий фейк про бомбардування пенсіонерів на Донбасі Збройними силами України.

Його озвучив політолог-українофоб Дмитро Куликов в ефірі «Вечори з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Росія 1»

«Ну, ось з Донбасу повідомлення. Мер Горлівки Іван Приходько, мій хороший товариш пише про це. Безпілотник прилетів і скинув гранату на жінку 70 років! Важкі поранення! Це при якому президенті сталося? Той, який розповідав, що ніхто не буде плакати?! А щільність обстрілів, яка зросла за останній тиждень?!» – озвучив маревний вигадка путінський пропагандист.

Як повідомляли, раніше Куликов видав безглуздий фейк про нібито бомбежках мирного населення на Донбасі Військово-повітряними силами ВСУ. Для більш моторошною інформаційної картинки він зазначив, що всі загиблі люди, серед яких були діти, просто засмагали на міському пляжі.

Також російські пропагандисти показали в прямому ефірі фото підірваного автомобіля і видали фейк про те, що це – швидка допомога терористів «ДНР», яку нібито разом з людьми знищили під час обстрілу ВСУ. Крім того, вони заявили, що в ній нібито перебувала вагітна медсестра, яка також загинула.

Таку страшилку на кремлівському телебаченні озвучив і «начальник прес-служби народної міліції ДНР» Данило Безсонов: він звинуватив ВСУ нібито масових вбивствах мирних жителів на Донбасі і збрехав, що сам бачив труп пов’язаної вагітної жінки.