На Донбасі виявили тіло зниклого під час бою з бойовиками сапера

У середу, 29 травня, в районі Попасної Луганської області знайшли тіло українського сапера, який зник безвісти 27 травня під час бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

“29 травня близько 15:00 в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ і групи “Евакуація 200″ на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченка Б.”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу ООС, боєць 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання з перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів і потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи противника.

“Тіло загиблого солдата Степанченка Б. наразі знаходиться на тимчасово окупованій території. Передача тіла представникам ЗС України планується 31 травня на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Щастя”, – розповіли у штабі ООС.