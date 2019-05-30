Прив’язали до ліжка і виривали зуби: на Черкащині підлітки дві години катували пенсіонерів

У Черкаської області підлітки декілька годин катували пенсіонерів, били по голові та виривали зуби.

В ночі, коли пенсіонери спали, до кімнати зайшли троє. Перелякана жінка не встигла й зрозуміти, що відбувається, як злочинці прив’язали її з чоловіком до ліжка та почали нишпорити по оселі. Однак грабіжникам були потрібні не лише гроші, вони прийшли катувати. Садисти понад дві години піддавали господарів диким стражданням.

– По голові чи по чому там бахнули шось зо три рази, а тоді прив’язали руки до ліжка. А тоді роззявили рота, встромили якусь ганчірку, зав’язали тісно-тісно. Зуби повиривали у роті, – каже потерпілий.

На щастя, що у будинок навідалися родичі, здійнявся гвалт і злочинців спіймали. Ними виявилися односельці, наймолодшому всього 13 років, ще одному – 16. Подейкують, що підлітками керував дорослий чоловік, який мав досвід у таких справах і вже не раз сидів.

По даному факту відомості було внесено в ЄРДР за статтею 187 ч. 3 Кримінального кодексу України. У ході проведення початкових заходів було встановлено осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину.

Якщо вину підозрюваних доведуть – їм світить від 7 до 12 років ув’язнення.