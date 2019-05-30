У Києві грабіжники підірвали банкомат ПриватБанку

У Деснянському районі Києва троє невідомих підірвали банкомат ПриватБанку та викрали касети з грошима. На місці вибуху правоохоронці провели слідчі дії, оглянули місце злочину, вилучили та пропрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків. Відомості про пограбування ПриватБанку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

– Зайшовши в тамбур, невідомі підійшли до банкомату ПриватБанку, вставили в щілину, з якої видається готівка, спеціальний шланг і повернулися на вулицю, – повідомив заступник начальника відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління Максим Козак. – З собою фігуранти мали сумку з двома газовими балонами, які підключили до шланга і пустили по ньому газо-повітряну суміш. Коли банківський пристрій вибухнув, фігуранти забігли у приміщення, забрали касети з грошима і втекли. Остаточна сума збитку встановлюється.

: today.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.