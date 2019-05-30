Вчені розповіли про нічний симптом-провісника раку

Дослідники з Європейського фонду Lung з’ясували, що обструктивне апное (OSA) може свідчити про розвиток раку. Про це йдеться в прес-релізі на Medicalxpress.

Мова йде про раптову зупинку дихання під час сну, коли несподівано голосно хропун раптом перестає дихати, а потім всхрапывает і продовжує спати. При OSA дихання може зупинятися в середньому на 40 секунд, при цьому сам режим може не здогадуватися про наявність недуги.

Під час апное частково перекриваються дихальні шляхи, що призводить до зниження рівня кисню в крові, хропіння, порушення сну та почуття надмірної втоми. Сюди ж можна віднести головні болі, зазначає «зірка» в середу, 22 травня.

У дослідженні взяли участь понад 19 тис. осіб. За результатами з’ясувалося, що у людей з OSA частіше діагностують рак. При цьому у жінок з обструктивним апное ризик розвитку раку вище, ніж у чоловіків.

Як відзначають вчені, для підтвердження цих результатів необхідні додаткові дослідження.

: aspekty.net

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