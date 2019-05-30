Меган Маркл і Меланія Трамп одягнули однакові плаття (фото)

За чотири дні у Японії перша леді США змінила кілька ефектних образів, найбільш бурхливе обговорення з яких у мережі викликав її наряд Roland Mouret.

Сукню в відтінку фуксії з воланом від французького дизайнера Меланія вибрала для вечері з японським прем’єр-міністром.

Цікаво, що таке ж вбрання Меган Маркл одягнула минулого року 18 травня, якраз перед своїм весіллям з принцом Гаррі. Тоді до вбрання вона додала світло-сірі човники.

: bilshe.com

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